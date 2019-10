Notre-Dame de Clery

L’histoire de la basilique de Cléry commence réellement au XIIIème siècle lorsqu’un paysan découvre une statue dans un champs et que les bœufs qui transportaient la précieuse découverte ne voulurent pas aller plus loin que ce lieu de Cléry qui n’était pas encore un village. Une chapelle fut construite. Des pèlerins répandirent la nouvelle et attestèrent des guérisons miraculeuses. D’autres pèlerins affluèrent et la renommée de Notre-Dame de Cléry était faite

Au XIVème siècle, Philippe le Bel construisit une collégiale qui sera terminée en 1350. Puis c’est la guerre de 100 ans. Avant que Jeanne d’Arc ne passe à Cléry en 1429 en allant délivrer Orléans et peut-être une seconde fois après la délivrance de Jargeau, Louis XI, en 1443, fera le vœu de Dieppe, c'est à dire de reconstruire l'église de Cléry.

