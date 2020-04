"Notre Eglise est l'Eglise des Saints", G.Bernanos 3/5

Le texte commenté est extrait d’un écrit sur Jeanne d’Arc, Jeanne relapse et sainte. Il faut rappeler que la femme de Bernanos, appartenait elle-même à la famille de l’illustre pucelle.

« Qui s’approche de [l’Église] avec méfiance ne croit voir que des portes closes, des barrières et des guichets, une espèce de gendarmerie spirituelle. Mais notre Église est l’Église des saints. Pour être un saint, quel évêque ne donnerait son anneau, sa mitre, sa crosse, quel cardinal sa pourpre, quel pontife sa robe blanche, ses camériers, ses suisses et tout son temporel ? Qui ne voudrait avoir la force de courir cette admirable aventure ? Car la sainteté est une aventure, elle est même la seule aventure. Qui l’a une fois compris est entré au cœur de la foi catholique, a senti tressaillir dans sa chair mortelle une autre terreur que celle de la mort, une espérance surhumaine. […]

Notre Église est l’Église des saints. Tout ce grand appareil de sagesse, de force, de souple discipline, de magnificence et de majesté n’est rien de lui-même, si la charité ne l’anime. Mais la médiocrité n’y cherche qu’une assurance solide contre les risques du divin. Qu’importe ! Le moindre petit garçon de nos catéchismes sait que la bénédiction de tous les homme d’Église ensemble n’apportera jamais la paix qu’aux âmes déjà prêtes à la recevoir, aux âmes de bonne volonté. Aucun rite ne dispense d’aimer. Notre Église est l’Église des saints. »

G. BERNANOS, Jeanne relapse et sainte, Essais et écrits de combat, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, tome 1, p. 40