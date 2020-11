Heureux les attentifs, ils ne tomberont pas dans les pièges qui leur sont tendus.



Le piège de la peur ; en demeurant réalistes sur le fait que nous allons casser nos sociétés, et que rien ne sera plus comme avant. Il ne sert strictement à rien d’avoir peur, ce qui serait le signe que nous pleurons sur nous-mêmes.



Le piège de l’intoxication par les médias : en nous enfonçant dans une période marquée par la violence et la mort, il nous faut vivre une véritable ascèse de ce point de vue.



Le piège des mensonges et des fausses nouvelles d’une pensée unique formatée : nous sommes affrontés à beaucoup de mensonges partout. Il nous faut demander à l’Esprit Saint, qui est Esprit de Vérité, de nous éclairer et de nous conduire.



Le piège du repli sur soi : en étant attentifs à ceux qui nous entourent ; la gentillesse et l’attention sont de profondes marques d’amour, constructives ; le secours aussi chaque fois que nécessaire



Le piège du laisser-aller : en cherchant à vivre les exigences ordinaires du quotidien avec sérieux ; c’est dans notre devoir d’état que le Seigneur nous rencontre, et que la sainteté se construit.



Nous avons cette richesse inouïe de pouvoir nous accrocher chaque jour au Seigneur. Prions. Laissons-le piloter nos vies. Tout demeure sous contrôle. C’est pourquoi notre sainteté aujourd’hui a pour nom : confiance.



Le piège de la morosité. Alors qu’on retourne dans tous les sens cette question depuis des années : « Comment évangéliser ? », voici que s’ouvre devant nous une voie royale, celle de la contagion. Celle d’irradier la sérénité d’une vie déposée dans le cœur de Dieu. Celle de donner envie à ceux qui nous entourent de se tourner vers lui.



« Ainsi parle Yahvé Sabaot. En ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un Juif par le pan de son vêtement en disant : Nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » (Za 8, 23).