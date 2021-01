Nouvelle permanence samedi du service Ecoute et prière

Tous les deux mois environ, les groupes de prière du Renouveau charismatique/Fraternité Pentecôte ont pris l’habitude d’accueillir de façon très ouverte le samedi après-midi à la Maison diocésaine. Avec la crise sanitaire que nous connaissons depuis le mois de mars et toutes les conséquences qu’elle provoque, ce service « Ecoute et prière » peut rejoindre d’autant plus des femmes et des hommes qui en ressentent le besoin. Les raisons ne manquent pas…