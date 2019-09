ORDINATION DIACONALE À NOUAN LE FUZELIER

À nouveau le diocèse de Blois est dans la joie de vivre une ordination diaconale en ce dimanche 22 septembre. Cette célébration aura lieu à 15 heures 30 en l’église paroissiale de Nouan le Fuzelier, et tout le monde y est invité.

La semaine dernière j’avais eu la joie de consacrer dans l’ordre des vierges une jeune femme de notre diocèse. À cette occasion, j’avais été frappé de la similitude entre le rite de consécration et les ordinations des diacres et des prêtres : dans les deux cas, on prononce des engagements définitifs entre les mains de l’évêque, la personne se prosterne à même le sol pendant le chant des litanies, et l’évêque prononce une longue prière de bénédiction pour appeler sur elle un don nouveau et définitif de l’Esprit Saint.

Cette grande proximité des rites est très riche de sens. Elle nous montre que Dieu ne peut agir pour transformer quelqu’un intérieurement, que si la personne concernée s’est d’abord tout entière remise entre ses mains. Notre Dieu veut avoir besoin de libertés humaines qui donnent prise à sa grâce, comme la grand-voile d’un bateau donne totalement prise au vent. Le bateau paraît alors avancer tout seul à grande vitesse, mais chacun sait que sans la voile il n’avancerait pas d’un pouce. C’est la grand-voile déployée qui fait la différence.

Chez ceux et celles qui se consacrent au Seigneur pour son Église, la consécration est la grand-voile qui fait la différence. L’Esprit Saint peut alors se servir d’eux comme d’instruments dociles par lesquels il peut donner à profusion sa grâce et manifester sa gloire. « Voulez-vous, ai-je demandé à celle qui se consacrait à Dieu samedi dernier, voulez-vous suivre le Christ selon l'Évangile de telle sorte que votre vie apparaisse comme un témoignage d'amour et le signe du Royaume à venir ? » « Oui, je le veux », a-t-elle répondu. Ce « oui, je le veux » prononcé par Thibault ce dimanche fera de lui pour tous les hommes un nouveau canal de la miséricorde.