Jegani et Ligori ayant été appelés à être prêtres par Monseigneur Thomas Paulsamy, leur évêque de Dindigul en Inde et la situation sanitaire étant ce qu'elle est encore, leur ordination ne pourra se tenir en Inde comme initialement prévu. Ils seront donc ordonnés prêtres des mains de Monseigneur Jordy, Archevêque de Tours et ancien évêque de Saint Claude Retransmission en direct en Inde (via youtube) https://www.youtube.com/watch?v=w-2MpQJtx0w