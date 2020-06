Ordinations, pélé des hommes en Anjou et 200 ans des soeurs de Torfou

Au sommaire de ce magazine diocésain : deux ordinations sacerdotales ce dimanche. Celles de Bruno Raffara et de Jean Dinh van Hoan. Nous reviendrons brièvement sur leurs parcours respectifs.



La saison des pèlerinages est arrivé. Zoom aujourd’hui sur le pélé des hommes en Anjou. Durant 3 jours, du 3 au 5 juillet, des hommes, de tout état de vie, marié, père de famille, célibataires, prêtres, marcheront entre Saumur et le sanctuaire de l’ile Bouchard.



Et enfin, a communauté des sœurs de la congrégation de sainte Marie de Torfou fête cette année son bicentenaire. Première journée de fête le 16 juillet.