Il compte aussi un peu plus de 2% de chrétiens, dont font partie les pères Ligori Devaraj et Jegani Arockiasamy.

Ces deux prêtres ordonnés l'an dernier à Dole et en mission pour plusieurs années dans le diocèse de Saint-Claude, sont originaires du diocèse de Dindigul dans le sud du pays.

Au micro de Mireille Rigodon, ils dressent un panorama de la présence chrétienne en Inde.