PÃ¢ques des Ã©glises chrÃ©tiennes

Les Pères Constantin Krassakis de l'église Grecque, Sahak Garibyan de l'église arménienne, Pierre Moreau, de l'église Catholique et le pasteur Vincent Christeler de l'église Protestante Unie de France parlent du sens de la célébration de Pâques qui, cette année, assez exceptionnellement, se déroule pour toutes les églises d'Orient et d'Occident à la même date.Odile Jacquinod et Antoine Caballé les ont interrogés. Le 16 avril au matin au Guizay les chrétiens de toutes les communautés sont invités à l'aube pasquale.