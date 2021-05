Pâques : L’icône de la descente aux enfers

A Pâques les fidèles orthodoxes vénèrent l’icône de la fête qui est plus précisément l’icône qui nous montre le Christ jaillissant des enfers tirant à lui Adam et Ève, les relevant de la mort qui les tenait prisonnier. Avec le père Jean-Claude nous allons pas à pas contempler cette icône.



On retrouve le Père Jean-Claude, c'est suivi d'une discussion avec les différents points de vue oecuméniques.