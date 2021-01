Paraphilies et agressions sexuelles

Quel que soit le type de paraphilie, le passage à l’acte peut être impulsif ou de type prédateur.Les auteurs d’abus sexuels sont démasqués par leur type de passage à l’acte. La prévention n’en est pas facilitée pour autant : elle est rarement primaire ; plus fréquemment secondaire. Le sujet qui a une structuration psychique perverse est difficile à repérer avant le passage à l’acte. Son rapport à autrui est distordu. Et le cadre législatif est ici décisif pour la prise en charge. Il ne convient cependant pas de traiter cet homme (femme) comme un justiciable (ce n’est pas le rôle du médecin), mais de trouver, derrière l’agression, l’être humain et examiner dans quelle trajectoire personnelle s’inscrit l’acte répréhensible.