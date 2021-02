Parcours Gratitude en visio

Chaque année, le 11 février est la Journée mondiale des malades, une date qui correspond à la fête de Notre-Dame de Lourdes. Cette journée sera célébrée en paroisse ce dimanche… Et dans le contexte de crise sanitaire et de toutes ses conséquences, elle sera encore plus l’occasion de porter et de présenter à Dieu les malades, mais aussi tous ceux qui les accompagnent de façon directe ou indirecte… les soignants, les bénévoles, les scientifiques…