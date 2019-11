"Quand vous priez, dites Notre Père", ce livre est une conversation entre le Pape François et le Père Marco Pozza, théologien et aumonier de prison. Chaque semaine, Jean-Michel et Françoise Reiss évoquent la prière de Jésus. Aujourd'hui, voici les commentaires du Pape François autour de la phrase "Pardonne nous nos offenses"