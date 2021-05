Parlez-nous du Japon

Du Japon, nous recevons quelques échos, lors d’évènements importants ou dramatiques, mais nous en sommes tellement loin, géographiquement, et tout autant culturellement. Sylvie Morishita , a écrit des livres sur la vie chrétienne (très minoritaire) du Japon. Elle apporte quelques clés pour entrer dans la géographie du Japon, et sur l’histoire qui a construit la société actuelle. Saurons-nous vivre un moment au rythme Japonais ? Elle nous aidera également à rencontrer les religions, présentes dans un pays où le religieux est d’abord apparence bien plus que mystique Elle nous parlera également du Christianisme (protestant et catholique) très minoritaire, et surtout reservé à des populations migrantes ; car les japonais sembles bien rétifs au message de l’Evangile. … Laissons-nous guider pour ce voyage intercontinental..