Parmi les causes d'abus sexuels

Pourquoi un être humain en vient-il un jour à agresser sexuellement un semblable ? Paut-on parler de "causes" ? Sont-elles univoques ?



On peut réellement parler de "causes" mais celles-ci sont multifactorielles. Même si être agressé ne conduit pas nécessairement à devenir un jour agresseur, il faut noter quand même que 30% des auteurs d'abus sexuels adressés par la justice au CRAVS, ont eux-mêmes été abusés dans leur jeunesse. Prévenir la victimisation des victimes est donc une première manière de réduire le nombre d'abus. La violence sexuelle procède d'une rencontre entre un sujet avec une victime à un moment particulier et dans un espace singulier. Certains sujets peuvent ainsi éprouver une attirance pédophile mais sans jamais passer à l'acte si on ne les met pas en contact avec des enfants. Restent d'autres causes, en particulier biologiques, génétiques...