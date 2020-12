Parole d'Etienne Klein

Parole inattendue, programme du Jour du Seigneur diffusé sur France 2, une production du CFRT par Frédéric Fauré et David Milliat. Chaque dimanche, pendant un court trajet en voiture, une personnalité se confie grâce à une parole de la Bible. Aujourd’hui Etienne Klein Physicien et philosophe des sciences revient sur ce verset du livre du prophète Isaïe, Is 60, 1-6 "Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples"