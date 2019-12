Paroles protestantes - 23 janvier 2020 à 19:30

Jean-Pierre Nizet

Jean-Pierre NIZET, 51 ans, marié, 2 enfants Pasteur de l’Eglise Protestante Unie de l’Albigeois depuis juillet 2015. Aumônier de prison. Impliqué dans le dialogue interreligieux et notamment au sein de « Judaïsme et Protestantisme », a été six années durant le directeur de l’Association « Toulouse Ouverture » dans le quartier du Mirail.