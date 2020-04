Pas de messes avant le 2 juin « Une atteinte à la liberté religieuse » Père Jean-Baptiste Edart

Au sommaire de ce magazine diocésain :



Pas de reprise de messes publiques avant le 2 juin. Les catholiques auraient espéré cette reprise le 17 mai. Le gouvernement en a décidé autrement au grand dam de certains évêques et laïcs. A ce suje, vous entendrez la position du Père Jean-Baptiste Edart, enseignant en théologie à la Catho d’Angers, qui considère que c’est une entrave à liberté religieuse, droit fondamental dans notre pays.



La situation économique des entreprises est pour certaines catastrophique en raison de la crise sanitaire. Lorsque l’on est patron chrétien, comment réagir face à cette situation ? Y a-t-il une différence par rapport à ceux qui ne le sont pas ? Nous avons posé la question à Régis Lefebvre, responsable des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens de Maine et Loire.