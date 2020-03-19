Vous êtes ici : AccueilSpiritualitéPedenn an deizPedenn d'ar 19/03/2020

Pedenn d'ar 19/03/2020

Présentée par

S'abonner à l'émission
RSS ITUNES

Pedenn an deiz

jeudi 19 mars à 8h45

Durée émission : 7 min

Pedenn an deiz

Mz 1, 16, 18-21 ha 24a
An Aviel lennet gant Simone.

Les dernières émissions

Toutes les émissions

L'émission

Du lundi au vendredi à 08h45 Tous les dimanches à 07h45

La prière du jour en breton

Le présentateur

Job an Irien