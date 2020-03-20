Pedenn d'ar 20/03/2020
Présentée par Job an Irien
Pedenn an deiz
vendredi 20 mars à 8h45
Durée émission : 7 min
Mk 12, 28b-34
An Aviel lennet gant Simone
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