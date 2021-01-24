Pedenn d'ar 24/01/2021
Présentée par Job an Irien
Pedenn an deiz
dimanche 24 janvier à 7h45
Durée émission : 7 min
Mk 1, 14-20
An Aviel lennet gant Simone.
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