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Pedenn an deiz - 23 juillet 2019 à 08:45

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Pedenn an deiz

mardi 23 juillet à 8h45

Durée émission : 7 min

Pedenn an deiz

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Du lundi au vendredi à 08h45 Tous les dimanches à 07h45

La prière du jour en breton

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