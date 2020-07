Pédocriminalité et dispositif juridique dans l'histoire

Le dispositif juridique visant les abus ne s'est que très progressivement élaboré



Le corpus juridique entourant la pédocriminalité s'est étoffé au contat des faits, des prises de conscience, des évolutions nationales et internationales. Marie-Jo Thiel accueille Magalie Nord-Wagner, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'université de Strasbourg, pour la présente émission et les prochaines afin de réfléchir à l'encadrement juridique des abus sur les enfants et les adultes vulnérables. Force est d'admettre que certains actes comme le viol ont été condamnés depuis la plus haute antiquité... même si le dispositif tarde à être efficace. Le code pénal date de 1791.