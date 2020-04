Pèlerinage en Terre sainte - Nazareth (3/3)

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : PROGRAMMATION SPÉCIALE SUR RCF - Dans le contexte d'épidémie de coronavirus, les équipes RCF se mobilisent pour vous informer, vous accompagner et permettre à tous de rester en communion par la prière.

Épidémie de coronavirus - Les Rediffusions de RCF

L'épidémie de coronavirus et les mesures prises pour tenter de l'enrayer viennent bouleverser notre grille de programmes. Afin de vous aider durant cette période de confinement, RCF vous propose de réentendre des émissions. Parmi elles, le Voyage en Terre sainte, que Thierry Lyonnet a effectué en 1999.



Un pèlerinage en Terre sainte

Du désert du Néguev, au Sud, aux montagnes enneigées de l'Hermon, à l'extrême nord, en passant par Jérusalem, la Galilée ou encore la Samarie : RCF vous propose un pèlerinage sur les lieux saints de la Bible, en compagnie du guide Michel Sultan.

Depuis des siècles, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, des millions de pèlerins n'ont eu qu'un rêve : se rendre en Terre sainte, prier à Jérusalem. Cette petite langue de terre, située entre l'Égypte et le Liban, Jésus Christ l'a parcourue pour annoncer son message d'amour. Avant lui les prophètes y sont nés, les patriarches s'y sont installés, et selon la tradition musulmane, Mahomet s'y serait rendu comme dans un rêve.



septième étape : Nazareth

Difficile d'imaginer à quoi ressemblait Nazareth au temps de Jésus ! Cette ville arabe de près de 100.000 habitants en pleine expansion est aussi le troisième lieu saint du christianisme, avec Jérusalem et Bethléem. C'est là que Jésus a vécu la première partie de sa vie, humble et cachée, avant de mener une vie publique entre Capharnaüm et et les rivages du lac de Tibériade.