Pèlerinages, chemins de vie - première partie

Cette année, à Beauraing, nous avons été accueillis par le nouveau recteur : Joël Rochette qui a présenté les messages de Marie en lumière avec des textes bibliques. Jésus donne le tiercé dans l’ordre de son identité : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. »

Joël Rochette présente dans cette conférence en deux parties combien Marie vient par des signes et symboles compréhensibles, éclairer notre conscience et faire grandir notre intelligence dans la compréhension de la volonté de Dieu pour nous.