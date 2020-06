Pendant la pandémie, vivre l’impératif d’hospitalité

Pendant le confinement certains furent confinés dehors, à la rue ou confinés sans ressource, sans repas, sans liens. A Marseille de nombreuses initiatives microlocales, souvent provisoires, venues de petites associations, de groupes informels, d’amis ont permis aux plus fragiles de nos concitoyens de vivre ou survivre pendant cette pandémie. Si les pouvoirs publics ont réagi, ce fut trop souvent de façon verticale, en méconnaissant le terrain et les acteurs engagés.

Le réseau hospitalité a mis en lien, a mobilisé, sensibilisé, alerté, agi.

Jean Pierre Cavalié retrace au micro de Christian Apothéloz l’histoire de ce réseau dont le modèle vient des Églises protestantes des USA et de Grande Bretagne, (sanctuary), pour faire de l‘accueil, une valeur centrale de notre société.

https://www.reseauhospitalite.org/

Le Réseau Hospitalité est issu du réseau Sanctuaire créé en 2006 à Marseille. L’expression « Ville Sanctuaire » a été utilisée aux États-Unis (1985), puis en Angleterre (2005), pour qualifier les villes proposant l’« asile », le « refuge » (traduction littérale du mot sanctuary) en référence à l’antiquité méditerranéenne dans laquelle certains temples et villes, étaient dédiés à la protection absolue des personnes en danger pour leur vie, persécutées ou recherchées. L’expression « réseau Sanctuaire » ayant une connotation religieuse en France, le mot « Hospitalité » lui a été préféré.

Au printemps 2015, l’ampleur de l’arrivée de demandeurs d’asile/réfugiés et leur situation catastrophique, ont favorisé une prise de conscience : des centaines, des milliers de personnes dont un nombre conséquent n’ayant jamais, jusque-là, milité sur cette question, ont proposé leur concours pour agir ; cela va de la proposition d’aide alimentaire ou vestimentaire, voire d’hébergement, à l’engagement pour monter un réseau d’accueil pour les réfugiés.