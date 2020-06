Penser le monde d'après avec les frères de Taizé

MERCI AUX FRÈRES DE TAIZÉ ! - Particulièrement présents auprès des auditeurs de RCF pendant toute la durée du confinement, les frères de Taizé nous ont aidés, par leur écoute et leur prière, à vivre cette période difficile. Toute la communauté RCF les remercie.

> Réécoutez toutes les prières des frères de Taizé

Pendant la période du confinement, de nouvelles manières d'être en lien sont nées. Pour certains, cela a permis de poursuivre des relations déjà existantes, d'autres les ont développées et pour d'autres encore, le confinement a été l'occasion de faire naître de nouvelles relations. Cette émission "Cultivons nos liens" a été par exemple un lieu nouveau de relation. C'est le cas aussi de l'émission "Prenez soin de vous" le matin de 9 heures à 10 heures.

Sur le plan spirituel, de nouvelles propositions sont nées, sur internet et sur les réseaux sociaux, mais aussi à la radio. Ainsi, sur RCF, une messe quotidienne a été proposée et le week-end, un culte protestant et une eucharistie ont également été diffusés. Et puis, chaque soir, vous avez pu prier en direct avec les frères de Taizé.

Certaines de ces propositions vont se poursuivre jssqu'à l'été (comme "Prenez soin de vous", la messe et le culte du week-end) et d'autres s'arrêtent cette fin de semaine : la messe quotidienne, "Cultivons nos liens", et la retransmission de la prière du soir en direct de Taizé.

Comment vivre ce temps de passage ? Comment continuer à cultiver nos liens, à vivre le solidarité, la fraternité et la communion ? Explorations de ces questions avec les auditeurs de RCF et des frères de Taizé.