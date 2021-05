Pentecôte : invoquons l'Esprit Saint en ces temps mouvementés

Au sommaire de cet entretien de Renaud Jules avec l'archevêque de Besançon Mgr Jean-Luc Bouilleret : la Pentecôte et la confirmation d'adultes et de jeunes, le report de la visite pastorale dans les paroisses du Val de Vennes et du Plateau de Valdahon, la crise sanitaire et le retour progressif à une vie normale, le conflit israélo-palestinien.