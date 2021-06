Père Giuseppi Serighelli : "qu'est ce qu'on peut faire de plus que de mourir pour quelqu'un quand on l'aime ?"

Le père Giuseppi Serighelli est italien et en mission au sanctuaire de Lourdes depuis 2012. Il est l'invité de Nathalie Cardon pour cette nouvelle émission Témoin.



Avec la Vierge Marie, Il n'y a pas de hasard !

La présence du père Giuseppi Serighelli à Lourdes n'est pas un hasard. Dès sa plus tendre enfance, il se sent proche de la figure de la Vierge Marie dans son expérience spirituelle. Dans l'église de son village, la statue de la Vierge pointe du doigt le petit Giuseppi. Déjà, à cette époque, il se dit que Marie veut lui dire quelque chose.

"J'étais là, tout seul dans l'église et je me disais que peut-être la Vierge Marie voulait me dire quelque chose : "je veux que toi, tu sois au service de l'Église, à mon service" et cette image m'a beaucoup frappé dans mon enfance" se souvient-il. Un appel précoce, intimement lié à la figure de Marie qui, quelques années plus tard, conduira le père Giuseppi Serighelli à Lourdes.

La communauté passioniste

Dans son village italien, le jeune Giuseppi cotoyait la communauté passioniste. Cette communauté proche de Saint Paul de la Croix, porte la mémoire de la Passion du Christ. À l'époque de Saint Paul de la Croix, au XVIIIème siècle "on ne se souvenait plus de cet acte d'amour, pourtant qu'est ce qu'on peut faire de plus que de mourir pour quelqu'un d'autre quand on l'aime ?".

Saint Paul de la Croix puis la communauté passioniste ont souhaité "précher la Passion afin de renouveler la mémoire de ce don d'amour", non pas comme un dolorisme, précise le père mais comme un cadeau de Dieu à chérir. Un charisme vital pour le père Giuseppi Serighelli, qui, chaque jour à Lourdes, continue d'épouser ce charisme.