Père Guy Gilbert : La seule évangélisation possible, c'est d'aimer les autres.

Le Père Guy Gilbert, dit le prêtre des loubards, est issu d’une famille de 15 enfants, Guy a rencontré l’amour du Seigneur à travers l’amour de ses parents. A l’âge de 13 ans il s’engage au séminaire, « c’est chiant ! ». On m’y donnait une foi factice … Et puis j’ai entendu un prêtre dire la messe d’une telle façon que j’ai cru que le Christ pouvait être dans l’ostie. Faire l’eucharistie est le plus grand moment de ma vie. Le séminaire aura été pour lui une corvée, et pourtant l’évangile l’aura atteint, … il ira ensuite à la guerre d’Algérie à l’âge de 25 ans, il va y connaitre la prison. La violence qu’il va découvrir là-bas lui assure que « l’amour seul pourra guérir tout ça. »

Il y restera quelques années en pleine guerre civile, … il va y faire une rencontre qui sera le début de tout son engagement auprès des marginaux. Le père Guy Gilbert nous a accueilli à la bergerie de Faucon, lieu de vie qu’il a créé il y a 45 ans. Nous ne sommes pas repartis de cet endroit, de cette rencontre, comme nous étions arrivés. « L’autre a toujours une vérité qui me manque. » Père Guy Gilbert

http://www.bergerie-faucon.fr