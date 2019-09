Père Jacques Leclerc Du Sablon, un passionné de Jésus

Prêtre de la mission de France et ingénieur agronome, le Père Jacques Leclerc du Sablon a longtemps vécu en Afrique, en Chine et aux Philippines avec de revenir vivre aujourd’hui sur Lille.



Il évoque notamment des rencontres fondatrices à Taizé, au Niger et en Tanzanie.



Aujourd’hui, dans l'équipe de formation des chrétiens et prêtre accompagnateur de l’Accueil Marthe & Marie, au sein du diocèse de Lille, il a sorti récemment au printemps 2019 « Suis moi, lecture dynamique des évangiles » aux éditions Salvator.Il propose des pages d'Évangile accompagnées d'une méditation issue de son expérience de vie en Chine.