Père Luc Reydel, l'aumônier des artistes du spectacle

A l’église saint Roch à Paris, l’aumônerie des artistes est une présence d’Eglise auprès des musiciens, des comédiens ou des danseurs… Elle assure une présence d’Église auprès d’un milieu fragilisé par la pandémie de Covid 19… Depuis plus d’un an, les artistes sont privés de la scène et de leur public… leur aumônier, le père Luc Reydel, les accompagne dans leur quête spirituelle, d’une harmonie entre l’art et la foi. Il est notre témoin cette semaine au micro d’Etienne Pépin.