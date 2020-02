Père Pierre-Joseph de Clorivière (1735-1820) : une vocation religieuse 1/3

Le jésuite Pierre-Joseph de Clorivière, fondateur d’instituts religieux sous la Révolution, chargé du rétablissement de la Compagnie de Jésus en France en 1814, a relevé, au sein de la culture de son temps bouleversée par une nouvelle organisation du monde, le défi de la déchristianisation. Il ouvre un chemin de liberté pour l’annonce de l’Evangile afin de rejoindre, de plain-pied et sans a priori, toute personne quelle qu’elle soit. Aucun domaine (nature, éducation, relations humaines, rapport aux biens) n’est à ses yeux soustrait à l’engagement du chrétien. Son amour du Christ et de l’Eglise vécu dans des circonstances douloureuses, sa dévotion mariale originale, sa perception de l’Esprit saint font de lui un guide sûr, spécialement pour les temps de crise. Dans ce 1er épisode de votre émission Pèlerins de Dieu à la découverte du père Pierre-Joseph de Clorivière, plongez avec nous dans son enfance à Saint-Malo, dans son adolescence tiraillée entre les pressions familiales et sa vocation religieuse jusqu’à finalement son entrée chez les Jésuites, bientôt victime de suppression.

