La pandémie actuelle a bouleversé notre quotidien et parfois ébranlé notre foi. Bien des questions ont surgit pour nous tous. Le père Jean-Claude nous propose aujourd’hui dans explorer quelques-unes avec le livre du philosophe et théologien orthodoxe Jean-Claude Larchet :« Petite théologie pour les temps de pandémie ». On le retrouve suivi d'une discussion avec le Pasteur Emmanuel Avril, le Pasteur Eric de Bonnechose et le Père jésuite Claude Charvet.