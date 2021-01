Peut-on vivre sa foi tout seul ?

A la suite des confinements, peut-être nous sommes-nous installés dans un routine plutôt personnelle et confortable de la foi en oubliant ce qui est pourtant le coeur de notre vocation : vivre en fraternité, communion et communauté avec notre paroisse. Eclairages inspirants avec le père Aymeric de Salvert, le père Bruno Raffara et Amaru Cazenave.