Phaffans pendant le Révolution

La paroisse de Phaffans pendant la Révolution Française d'après le registre paroissial (de 1789 à 1805) où on évoque le rôle du curé Berdolet, les baptèmes et mariages pendant cette période, le curé Borne de Banvillars et la reprise des cultes après 1795. Présenté par Jean-Marie Bressot avec Jean-Christophe Tamborini.