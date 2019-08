"N’aie pas peur de viser plus haut." Dans sa dernière exhortation apostolique, le pape François lance un appel à la sainteté. C'est-à-dire à une vie toute donnée au Christ, ce qui pour François n’est absolument pas réservé à une élite. Sur ce chemin de profondeur humaine et spirituelle, le pape cite tous ceux qui nous ont précédés, parmi eux saint Philippe Néri, qui n’a eu de cesse de porter au monde le feu de l’Esprit saint qui brûlait son cœur. Le Père Jean-François Audrain , auteur de "Prier 15 jours avec Philippe Néri - Le saint de la joie" (éd. Nouvelle Cité), revient sur la vie de saint Philippe Néri.



Une vie d'amour

Originaire d'Italie, de Florence, Philippe Néri est né en 1515 dans une famille chrétienne. De bonne nature, joviale et souriante, il fait l'expérience de la conversion aux alentours de ses 17 ans. À Rome, alors âgé de 29 ans, il est sujet à une grande expérience spirituelle. Suppliant l'Esprit saint de le combler de ses dons, en prière, il aperçoit une boule de feu qui vient à lui. Elle entre dans sa bouche et descend dans son coeur. Le feu de l'Esprit saint ne le quittera plus.



L'humilité pour vertu

Saint Philippe Néri combat la volonté propre. Le but, pour lui, n'est pas de suivre son propre chemin, mais de permettre au Christ d'agir à travers soi. Il pratique l'humilité et l'obéissance, combat, méprise et fuit les péchés de chair.

Saint Philippe Néri est connu pour son humour, non dénué de sens profond. Il préfère en effet passer pour fou que pour saint. Il ne se rase la barbe que d'un côté, se fait couper les cheveux au milieu d'une assemblée... Il préfère perdre la face qu'être pris au sérieux, afin que les gens n'aient pas de lui une idée trop élevée.

Émission diffusée en mai 2018