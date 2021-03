Pierre Bredeau, une vie de service

Pierre Bredeau, à tout juste quarante ans, a une vie déjà bien remplie. L'engagement est le maître-mot de son parcours. D'abord militaire, puis conseiller politique, avant de créer son entreprise, Pierre Bredeau a toujours su rebondir grâce à sa foi et son fidèle compagnon de route : Jésus. Il raconte son cheminement spirituel et professionnel au micro de Jean-Marie Portero.

Le besoin de servir : une affaire familiale



Pierre Bredeau a grandi dans le Cantal. Une enfance heureuse, entourée de montagnes, d'amis et de sa famille. Son papa médecin et sa maman sage-femme sont issus pour l'un d'un milieu de gauche voir d'extrême gauche, et pour l'autre d'une famille de militaires plutôt à droite. Un mélange de couleurs politiques et sociales qui ont été pour Pierre Bredeau "des repères et en même temps des richesses culturelles".

Après son bac, dans la continuité de sa famille maternelle, Pierre Bredeau a le désir de servir son pays, de "servir sous les drapeaux".



"Comme le dit Jésus, il n'y a pas de plus grande amitié que celle de donner sa vie pour ses amis et c'est vraiment ce qu'on vit dans l'armée, ça me donne des frissons rien que d'en parler."





Un ouverture à la spiritualité chrétienne

Socialement comme spirituellement, Pierre Bredeau se nourrit de différents modèles. Il a évolué dans "un univers chrétien avec une ouverture d'esprit". À 7 ans, Pierre Bredeau entame un dialogue avec Jésus et lui dit "je veux te consacrer ma vie". Sa foi l'a porté tout au long de son adolescence, jusqu'à ses 17 ans où il ressent qu'il est appelé à devenir militaire, un dilemme se pose alors à lui. "Je suis très vite confronté à la question existentielle : comment on gère le commandement "Tu ne tueras point ? "

Il fait alors ce qu'il appelle un "deal" avec Dieu et coupe la poire en deux. Il passera 5 ans à se former dans l'armée pour répondre à sa vocation de militaire avant d'intégrer par la suite une faculté de théologie.



De l'armée à l'entrepeneuriat

En 2010, Pierre Bredeau quitte l'armée sans s'éloigner de cet environnement qu'il chérit. Il continue à transmettre les valeurs militaires qui l'ont formé en créant une passerelle entre l'entreprise et l'armée. En créant Civimil, un cabinet de conseil et de recrutement il souhaite "accompagner la transition professionnelle des militaires".

En même temps, il commence, comme promis, des études de théologie. "L'armée ça m'a permis de mieux comprendre ce combat spirituel auquel nous appelle l'apôtre Paul par exemple, quand on est militaire ou quand on a été militaire pour moi, on peut mieux comprendre la vie de chrétien" témoigne-t-il.