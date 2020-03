Pierre Emmanuel Guibal, pasteur régional de l'Eglise Protestante Unie, exerce son ministère comme détaché à la solidarité, et une partie de celui-ci, se déroule sur Roanne et Saint-Chamond ... Il évoque, après un Culte donné au Temple de Saint-Etienne, les sources de la foi chrétienne qui relève l'homme à partir de son identité la plus profonde.



