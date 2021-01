Pierre Morel, de la Vierge de Cambrai à Notre-Dame de Lourdes

Pierre Morel est au micro de Nathalie Cardon dans cette nouvelle épisode de Témoin. Issu d'une famille trés pieuse, il s'éloignera de la foi suite à un mariage compliqué. Mais le Seigneur viendra rapidement à son secours pour transformer sa vie.

Sans oublier Notre-Dame de grâce de Cambrai et Notre-Dame de Lourdes, deux lieux symboliques pour Pierre Morel, où il a pu guérir de ses maux.



Une enfance pieuse

Pierre Morel, a 75 ans, il est né dans une fratrie de sept et a eu une enfance "trés heureuse".

La vie de prière, il la cotoie dès son plus jeune âge notamment grâce à la figure trés priante de son père.

"Mon papa reste toujours trés trés présent dans ma mémoire parce qu'il me rappelle , en tant que chrétien, cette chose qui est indispensable; c'est d'être pratiquement toujours dans la prière, dans l'acceptation, dans l'offrande" explique Pierre Morel.



Un chemin d'égarement

Aprés un mariage de 13 ans et un fils, que Pierre Morel a perdu de vue pendant 35 ans avant de le retrouver, il divorce.

À cette époque, il perd un peu pied, notamment au niveau de sa foi "on rentre dans une vie complétement dissolue, une fois par an j'allais à la messe, je ne me confessais plus" raconte-t-il. C'est à ce moment-là que le Seigneur vient lui tendre la main.



"Le Seigneur choisit toujours une période extraordinaire, là où vous êtes dans la panade pour venir vous chercher au plus bas."

Tomber pour se relever

Aprés une chute dans un escalier qui donnera lieu à 4 jours de coma et une opération importante au cerveau, Pierre Morel écoute une petite voix qui dit au fond de son coeur: "Fais confiance."

Suite à son opération qui se passe bien, Pierre Morel rencontre l'aumônier de l'hôpital qui va lui proposer de communier à nouveau, aprés 10 ans.

"Pour moi ça a été extraordinaire de voir que le Seigneur me pardonnait, c'était pour moi une grande grâce" explique-t-il.

Depuis, Notre-Dame de grâce de Cambrai et Notre-Dame de Lourdes ont éclairé le chemin de Pierre Morel et n'ont cessé de soigner son corps et son âme.