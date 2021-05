Poésie et spiritualité 2/2

Loin d'être un jeu rhétorique subtil mais un peu vain, la poésie contemporaine cherche à dire une voix de spiritualité , cherche une voie vers la spiritualité. Paul Claudel, Philippe Jaccottet, Jean-Pierre Lemaire , Christian Bobin et d'autres encore, en ont fait, et en font aujourd'hui l'expérience. Pascal Riou, poète, qui a reçu le prix Verlaine décerné par l'Académie française pour son recueil D'Age en âge, nous parle aujourd'hui de son expérience de lecteur et son travail d'écrivain.