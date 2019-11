Pour plus de liens entre les générations : les héros Notre temps

Les retraités sont souvent appelés "les actifs inactifs" de notre société. En effet, ils n'ont plus d'activité professionnelle rémunérée mais apporte une contribution de plus en plus importante par leurs engagements associatifs, civiques, familiaux. Ils sont motivés par le désir de transmettre, de se rendre utile, de créer du lien entre générations. D'autres citoyens, seniors ou pas, s'engagent aussi pour lutter contre la solitude et l'exclusion des personnes âgées. Ils sont créatifs et généreux, ils se mobilisent pour une France où il fait bon vivre, ils mettent leur compétence, leur courage, leur opiniatreté au service des autres. Ils creusent des sillons et entraînent avec eux des hommes et des femmes, bénévoles, de tous âges qui n'attendaient plus que l'appel, "le coup de boost", le bon moment pour s'engager. Ils nous partagent leur passion et leur énergie. Partons à la rencontre des Héros Notre Temps.



Les Héros Notre temps

Le magazine Notre Temps a parcouru la France pour identifier les associations lauréates de sa 9e édition des Héros.