Pour se sentir en paix, il faut e?tre avec d’autres hommes" G.Greene 5/5

"Le prêtre avait marché tout le jour et se sentait très las. Il trouva un endroit sec où il s’assit. A chaque éclair, il pouvait voir la clairière : autour de lui, le silence n’était troublé que par le bruit très doux des gouttes d’eau qui finissaient de tomber. C’était presque la paix, pas tout à fait pourtant. Pour se sentir en paix, il faut être avec d’autres hommes : son isolement contenait la menace des malheurs à venir. Il se rappela brusquement sans raison apparente, un jour de pluie au séminaire américain : les vitres embuées par le chauffage central dans la bibliothèque, les hautes étagères chargées de livres sages, et un jeune homme, un étranger venu de Tuscon, qui du bout du doigt traçait des initiales sur le carreau... cela c’était la paix. Il la regardait maintenant de l’extérieur, sans pouvoir croire qu’il la retrouverait jamais. Il s’était fait un monde à lui, et c’était ceci : les huttes vides et délabrées, l’orage traversant la clairière et la peur qui naissait en lui de nouveau... parce qu’il venait de s’apercevoir qu’après tout, il n’était pas seul."

La Puissance et la Gloire, Graham Greene