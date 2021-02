Pour une entrée en carême réussie 2/2

Pour nous rapprocher de Jésus-Christ, pouvons-nous nous appuyer sur le primat de la grâce? Pour réusiir à nous attacher et vivre par et avec le Christ, en ce monde, est-ce par la charité et un amour de Dieu en retour ? Le carême est un temps pour comprendre ce à quoi l'Eglise nous invite, la catéchèse du mystère pascal et la célébration abondante de la Parole de Dieu.