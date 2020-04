"Pourquoi êtes-vous resté ?" G.Greene 1/6

"- Mais pourquoi êtes-vous resté ?

- je me le suis demandé, répondit le prêtre, une fois. La vérité, c’est qu’un homme ne se trouve pas placé brusquement devant deux partis à prendre, un bon et un mauvais. Il se trouve engagé peu à peu. La première année... mon Dieu, je ne croyais pas qu’il y eût réellement de nécessité de fuir. Ce n’était pas la première fois, dans l’Histoire, qu’on brûlait des églises. Vous n’ignorez pas que c’est arrivé souvent. Ça ne signifie pas grand chose. Je pensais que je resterais, disons, encore un mois, pour voir si les choses allaient s’améliorer. Et puis... oh ! vous ne pouvez pas savoir comme le temps passe vite ! »

Extrait de : La Puissance et la Gloire, Robert Laffont, 1948.