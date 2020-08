Pourquoi Jésus est-il monté aux cieux?

40 jours après Pâques, jour de la Résurrection, et 10 jours avant la Pentecôte, jour de l’Esprit saint, les chrétiens célèbrent l’élévation du Christ, le moment où Jésus entre dans le ciel avec son corps. Le Père Benoît Pouzin nous aide à comprendre que le "ciel" n'est peut-être pas dans les hautes sphères, mais dans le plus intime de nous-même.

Le Christ rejoint son père

Après son ascension au ciel, Jésus n'est plus visible sur la terre. Il va toujours être présent dans nos cœurs, nous dit le Père Pouzin, mais d’une manière différente. Il rejoint son père, après avoir vaincu la mort. "Le départ du Christ est nécessaire. Et sa vraie présence se manifeste sous un mode d’absence. Tout est cohérent, car une fois que les apôtres vont recevoir l’Esprit-Saint, ils seront vraiment témoins et Pierre le premier, le jour de la Pentecôte."

De quels cieux s'agit-il ?

Quand on parle du ciel ou des cieux, on ne parle pas que des nuages, des nuées. Le ciel, c'est l'intime, le sanctuaire de chacun, selon le prêtre. Avec son départ au ciel, le Christ vient nous habiter profondément. "Il peut se donner et être à tous à tout moment. C'est là la grandeur de la joie qui habite le coeur des disciples quand il s'en va. Ils ont l'intime conviction qu'ils vont pouvoir rester avec Jésus, d'une autre manière."

Émission d'archive diffusée en mai 2019