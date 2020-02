Pourquoi le mariage est-il si important chez les juifs?

Bientôt la Saint-Valentin, l'occasion de revenir sur l'importance du mariage chez les juifs. Une étape présentée comme "un commandement", voire "une obligation", et même "la seule condition du bonheur et de l'accomplissement de la personne humaine", nous dit le rabbin !



Quel regard sur Le célibat ?

Si les chrétiens, et notamment les catholiques, admettent plusieurs formes d'engagement au célibat, dans la prêtrise, la vie religieuse ou le laïcat consacré, chez les juifs, l'engagement au célibat est de l'ordre de "l'exception extrêmement marginale et notoire".

"Il n'est pas bon que l'homme soit seul", dit Dieu dans la Genèse (chapitre 2) : comment interpréter cette exclamation divine ? "Si ça se trouve ce n'est pas bon pour Dieu lui-même, exlique Nissim Sultan, si l'homme en bas est solitaire, ne se prendrait-il pas pour Dieu ?" Selon le rabbin, il est également question de "l'épreuve de la solitude" que la "Bible hébraïque" ne saurait nous imposer...



Pourquoi une telle importance du mariage chez les juifs ?

Le rabbin Nissim Sultan le rappelle : dans le mariage "il n'est pas question que de reproduction". Certes, la Bible hébraïque dit "croissez et multipliez" mais elle dit aussi autre chose. Il est aussi demandé de vivre "l'épreuve de l'altérité", c'est-à-dire "la présence d'un autre qui fait douter de soi".

Dans le judaïsme, des rituels organisent la vie du couple en fonction du cycle ovarien. Par exemple, "le passage après les règles dans le bain rituel". On ne parle plus aujourd'hui de "pur" et "d'impur", prévient le rabbin mais de "séparation" et de "retrouvailles", comme "un jeu qui est au fond aussi un jeu amoureux". L'enjeu est de porter une attention au couple en tant que tel. "Il y a un véritable enjeu de ne pas voir le couple se dissoudre dans les fonctions matricielles, ou bien maternelles ou paternelles."