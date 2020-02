Préparation du Grand Carême 2020

Le père Jean-Claude nous introduit dans la première période du Triode, temps de préparation au Grand Carême. A travers les quatre dimanches de cette période de préparation, nous allons découvrir la pédagogie double et progressive proposée par l’église orthodoxe. Une double pédagogie, spirituelle d’abord concernant les maladies de l’âme et une plus charnelle concernant notre rapport à la nourriture et donc au jeûne.