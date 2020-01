Présentation du Seigneur

Lectures et commentaires des textes du dimanche 2 février 2020 :

-Le livre du prophète Malachie 3, 1-4

-La lettre aux Hébreux 2, 14

-Évangile selon St Luc 2, 22-40



chants et musiques :

-La parole et l'Esprit (voix nouvelles 114/4)

-Psaume 23

-Alléluia (voix nouvelles 73/6)

-Puisqu'il est avec nous (Voix Nouvelles 74/7)