Présentation et départ de Anne pour Dole (1)

La Fédération des sœurs de Sainte-Ursule d'Anne de Xainctonge comprend sept Maisons, ou congrégations, toutes indépendantes mais vivant du même charisme et ayant les mêmes Constitutions, c'est-à-dire le même livre de vie.

La Maison de Dole est le berceau de la Compagnie de Sainte-Ursule ; c'est là que Anne de Xainctonge a fondé sa congrégation en 1606. Aujourd'hui, les sœurs de Dole ont des communautés en France dont Besançon et une en Belgique.A l'occasion de l'année des 400 ans de présence des Sœurs de Ste Ursule à Besançon, Pierre Maire retrace l'histoire d'Anne de Xainctonge, de sa famille et de la fondation des soeurs de ste Ursulle.